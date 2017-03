Com 21 relacionados, Figueirense se prepara para enfrentar o Criciúma

Catarinense 28/03/2017 | 15h06 Atualizada em

O técnico Márcio Goiano pode ganhar um desfalque no Figueirense para a partida contra o Criciúma, quarta-feira, pela quinta rodada do returno do Campeonato Catarinense. O atacante Bill, que marcou seu primeiro gol pelo Furacão na última rodada, será julgado pelo TJD nesta terça-feira. O julgamento é pela expulsão na derrota para o JEC, na segunda rodada. O clube vai tentar um efeito suspensivo, mas se Bill for punido, pode pegar de quatro a 121 partidas de gancho.



Nesta terça-feira, o técnico alvinegro comandou um treinamento fechado. Após os trabalhos, Goiano relacionou 21 atletas para o confronto no Heriberto Hülse.

- Tem o julgamento do Bill antes do jogo e vamos aguardar. Com relação ao grupo estou tranquilo, o Dudu tomou o cartão, o Weldinho entra.

Na lateral-esquerda, Goiano confirmou a manutenção de Juliano na posição.

- Jogou o Morassi, teve chance, o Marlon também, e o Juliano vinha jogando. Se ele não tivesse machucado, teria sequência. Eu conheço ele, dá essa cadência, uma tranquilidade quando a bola chega nele. Vamos tentar aproveitar o máximo de alguns atletas - completou.

Confira todos os relacionados. Criciúma e Figueira entram em campo às 19h30min desta quarta-feira.

Goleiros: Thiago Rodrigues e Luis Carlos

Laterais: Weldinho, Marlon

Zagueiros: Bruno Alves, Dirceu, Leandro Almeida, Trevisan

Volantes: Yago, Patrick, Helder, Juliano, Ferrugem

Meias: João Pedro, Matheus

Atacantes: Bill, Anderson Aquino, Índio, Ermel, Elias, Gabriel Esteves

***Com informações do repórter Kadu Reis, da CBN Diário

