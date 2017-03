Com 19 relacionados, Criciúma se prepara para o jogo de volta contra o Fluminense

Duelo no Rio 13/03/2017 | 16h42 Atualizada em

O Criciúma fará dois treinamentos no Rio de Janeiro antes do compromisso diante do Fluminense, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Os times entram em campo nesta quarta-feira, às 19h30min. No confronto de ida, no Heriberto Hülse, o placar terminou empatado em 1 a 1. Para avançar na competição, o Tigre precisa vencer o jogo. O placar de 0 a 0 dá a vaga ao Flu. Já um novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis.

A delegação carvoeira já deixou Santa Catarina com 19 jogadores relacionados pelo técnico Deivid, inclusive o goleiro Luiz, afastados nas últimas partidas com dores musculares. O Tigre vai embalado após vencer o Avaí por 3 a 2 na estreia do returno do Catarinense.

- Um jogo desses, um clássico, tem que ser superação essa vitória vai nos empurrara para os próximos jogos - disse João Henrique.

Confira a lista completa dos relacionados por Deivid.

Goleiros: Luiz e Edson

Laterais: Diogo Mateus, Marlon e Eduardo

Zagueiros: Diego Giaretta, Raphael Silva e Ianson

Volantes: Douglas Moreira, Barreto

Meias: Alex Maranhão, Ricardinho, Caíque e João Henrique

Atacantes: Andrew, Caio Rangel, Jheimy, Pitbull e Silvinho

