Coletivo cearense Alumbramento provoca os poderosos no filme "Com os Punhos Cerrados"

Um dos coletivos de realizadores de audiovisual mais prolíficos e provocadores do país, a produtora cearense Alumbramento já soma 11 longas-metragens e mais de 30 curtas desde que surgiu, em 2006, em Fortaleza. A despeito de suas singularidades, são todos filmes que buscam a ruptura com a narrativa tradicional e o diálogo com outras linguagens artística para além da cinematográfica. Com os Punhos Cerrados (2014), em cartaz a partir desta semana na Capital, apresenta ainda outra característica recorrente no trabalho desses jovens artistas: o discurso político engajado e questionador do estado das coisas na sociedade.

Quarto longa dirigido em conjunto por Luiz Pretti, Pedro Diogenes e Ricardo Pretti, Com os Punhos Cerrados participou de diversos festivais internacionais – inclusive do gaúcho Cine Esquema Novo –, levando prêmios como o de melhor filme do Festival de Cinema Luso-Brasileiro de Santa Maria da Feira, em Portugal.

A história mostra três amigos que comandam uma rádio clandestina que invade as transmissões das emissoras tradicionais de Fortaleza com poesias, músicas, citações, arquivos de som e provocações à elite e à burguesia. O trio decide partir também para a ação pelas ruas da cidade, provocando a reação de poderosos como um empresário influente e magnata do forró, que decide tirar do ar a rádio e os revolucionários – que agora contam com o apoio de uma ouvinte bela e misteriosa.

