Coldplay celebra aniversário de Chris Martin com nova música

Nova York 02/03/2017 | 17h28

A banda britânica Coldplay apresentou, nesta quinta-feira (2), sua nova música "Hypnotised" para comemorar os 40 anos de seu vocalista, Chris Martin.

Esta é a primeira canção do miniálbum "Kaleidoscope", que será lançado em 2 de junho.

A música, que relembra a banda islandesa Sigur Ros, tem um toque de rock mais clássico.

"Kaleidoscope" é um trabalho "irmão" do último disco da banda, "A Head Full of Dreams", lançado em 2015, explica o Coldplay.

A lista de músicas desse miniálbum inclui também "Something Just Like This", fruto de uma colaboração com a dupla The Chainsmokers, e outras três canções que ainda não foram reveladas.

Famosa com seu primeiro álbum "Parachutes" (2000), a banda britânica havia dado a entender que "A Head Full of Dreams" poderia ser um de seus últimos trabalhos.

O grupo está em turnê pelo mundo e chega à Ásia em 31 de março, antes de voltar para a Europa e, então, seguir para a América do Norte.

Em 6 de julho, o Coldplay participa do "Global Citizen Festival", em Hamburgo, um evento dedicado à luta contra a pobreza.

A banda vendeu mais de 100 milhões de discos e recebeu inúmeros prêmios. Entre suas canções mais famosas estão "Yellow", "Viva la Vida", "Clocks", "Princess of China" e "A Sky Full of Stars".

