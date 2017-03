Clube de golfe escocês permitirá mulheres pela 1ª vez em 273 anos

Londres 14/03/2017 | 09h42

A Honorável Companhia de Golfistas de Edimburgo, conhecida popularmente como o clube Muirfield, aprovou nesta terça-feira a admissão de mulheres em seus campos pela primeira vez desde sua criação, há quase três séculos, anunciou no Twitter.

Henry Fairweather, o presidente do clube que foi cenário do Open britânico em 15 ocasiões, mas que deixou de ser por causa de sua política discriminatória, anunciou que a decisão foi aprovada com o apoio de 80% de seus sócios.

"É uma decisão importante para um clube fundado em 1744 e que retém a maioria dos valores e aspirações de seus membros fundadores", afirmou Fairweather em um comunicado lido no campo de golfe do clube.

"Aguardamos com impaciência a entrada de mulheres como sócias para que desfrutem e se beneficiem das grandes tradições e o espírito cordial deste clube admirável", acrescentou.

O tempo de espera atual para ser admitido como sócio é superior a dois anos.

A votação ocorreu em 2016 e, apesar de a admissão de mulheres vencer, não recebeu apoio de dois terços dos sócios para a mudança de estatuto.

O R&A, o órgao que gerencia o golfe em todo mundo, com exceção dos Estados Unidos e México, determinou que Muirfield não poderia ser cenário do grande torneio britânico, o mais antigo da história, se não houvesse uma mudança.

O British Open foi disputado 16 vezes em Muirfield desde 1892, e o mais recente, em 2013, teve vitória do americano Phil Mickelson.

Os arquivos do clube mostram que as mulheres jogam em Muirfield desde 1904, mas não podiam virar sócias de pleno direito.

* AFP