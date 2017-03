Clínica pediátrica e casa são furtadas em Blumenau

Segurança 01/03/2017 | 10h07

Pouco após o meio-dia de terça-feira o responsável pela clínica pediátrica localizada na, na Itoupava Seca, informou a Polícia Militar de Blumenau sobre um arrombamento no local. Segundo a PM, uma televisão 42 polegadas foi levada da Clínica Celpinho.O segundo furto do dia aconteceu, também na Itoupava Seca. O morador da residência chegou no local por volta das 23h quando se deparou com a casa revirada e sentiu falta de um notebook e dinheiro.