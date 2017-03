Cliente é baleado em assalto a padaria em Florianópolis

Segurança 24/03/2017 | 14h11 Atualizada em

O assalto a uma padaria no Bairro Monte Verde, em Florianópolis, mobiliza a Polícia Militar (PM) no começo da tarde desta sexta-feira na cidade. Pelo menos dois homens teriam chegado à panificadora 2000, na Rodovia Virgílio Várzea, e anunciado o assalto. Um cliente teria reagido e foi atingido com um tiro pelos suspeitos, segundo a PM.

O tiro teria acertado as costas da vítima. Após o disparo, os autores fugiram do local. A PM faz buscas na região do crime. A Central do 190 não tinha informações sobre o Estado de saúde do cliente. O caso foi comunicado às 12h48min.

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado pela ocorrência, a vítima estava estável. No entanto, o Samu foi quem encaminhou o homem para o hospital.