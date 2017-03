Cliente do McDonald's na Índia encontra lagarto morto nas batatas fritas

Nova Délhi 03/03/2017 | 15h55

A rede de restaurantes de fast food McDonald's iniciou nesta sexta-feira uma investigação interna depois que uma cliente indiana divulgou a foto de um lagarto morto servido com suas batatas fritas.

Na imagem, compartilhada nas redes sociais e difundida por veículos indianos, se vê um lagarto morto entre várias batatas fritas dentro da embalagem tradicional de cartão vermelho da marca.

A AFP não conseguiu comprovar a autenticidade da fotografia.

O incidente ocorreu na terça-feira, quando Priyanka Moitra, moradora de Calcutá (leste), foi tomar café-da-manhã em um restaurante McDonald's.

"É nojento! Oh, meu Deus, tem um lagarto nas minhas batatas fritas!", pensou então a cliente, segundo contou ao canal de televisão NDTV.

"Falei com o gerente de vendas da área, conversei com a pessoa encarregada, mas eles não fizeram caso, com uma atitude negligente", disse Moitra.

Ela apresentou uma denúncia sobre o caso na noite de terça-feira, e a polícia fechou o restaurante temporariamente.

Nesta sexta-feira, o McDonald's Índia assegurou em um comunicado que iniciou uma investigação para determinar as causas do incidente.

* AFP