Claudinei Oliveira encaminha a equipe do Avaí que enfrenta o JEC

Catarinense 29/03/2017 | 17h24 Atualizada em

No último treino antes do duelo com o Joinville, pela quinta rodada do returno do Campeonato Catarinense, o técnico Claudinei Oliveira encaminhou a equipe do Avaí que entrará em campo às 20h30min, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O comandante volta a ter à disposição os atletas que desfalcaram o time nas últimas rodadas por conta de lesão: Leandro Silva, Diego Jardel e Judson.

- Ideia é que inicie com Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Luan, Judson e Marquinhos; Diego Jardel, Denilson e Júnior Dutra. Bem próximo da equipe que vínhamos jogando no campeonato. Deve ser essa a equipe - disse Claudinei Oliveira em entrevista coletiva.

O atacante Romulo, que se recupera de uma entorse no tornozelo, ainda é dúvida e será reavaliado.

- Romulo vamos ter um feedback do departamento médico. Ele ficou muitos dias sem treinar. O Romulo estava há duas semanas praticamente sem correr e está retornando aos poucos. Então vamos falar com ele, para iniciar o jogo é difícil, até pelo ritmo, mas se pudermos tê-lo como opção, seria muito bom - pontuou o treinador.

Com o retorno de Luan, Leandro Silva, Judson e Diego Jardel o Leão volta a ficar completo, com a formação de meio de campo que conquistou o turno do campeonato de forma invicta.

- Importante sempre contar com a equipe completa. A volta desses jogadores dá uma sustentação. Depois você vai perdendo atletas e precisa reinventar a equipe. Não gosto de dar desculpas, mas é importante você ter voltas. Para o treinador, poder escolher, é muito mais fácil decidir entre 11 de 18 ou 19.

Leia mais notícias do Avaí

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense

"Se não conseguirmos 9 pontos, vai ser difícil brigar pelo título", diz Claudinei

Jogadores do Avaí lamentam erros na derrota para a Chapecoense

Chapecoense vence o Avaí e assume liderança do returno