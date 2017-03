Circuito Sesc de Caminhadas na Natureza vai percorrer 15 cidades catarinenses de março a novembro

Bem-estar físico 14/03/2017 | 10h21 Atualizada em

O Sesc em Santa Catarina realiza pelo segundo ano consecutivo o projeto "Circuito Sesc de Caminhadas na Natureza". As experiências prazerosas de praticar atividade física em meio à natureza juntamente com toda a família foi vivenciada por mais de 4 mil pessoas no ano de 2016, tornando-as uma nova opção de lazer ativo aos comerciários. Neste ano, serão ao todo serão 15 etapas, abrangendo todas as regiões de Santa Catarina, de março a novembro deste ano.

A primeira cidade que receberá o projeto será Caçador, no dia 26 de março. O percurso terá passagem por uma das linhas do interior da cidade, a Linha Cará. O trajeto com belas paisagens e mata nativa, passa por propriedades de plantação de uva, pêssegos, tomates e milharais, além de açudes de pesca. Durante a caminhada, os caminhantes vivem a cultura local com apresentação de causos caboclos, de danças da cultura italiana e gauchesca, música de viola caipira, além de feira de produtos coloniais.

A saída para a Caminhada na Natureza, em Caçador, está prevista para às 9h, em frente à popular Capela São Pascoal, sede da comunidade. As inscrições podem ser feitas na central Relacionamento com Clientes do Sesc em Caçador, até dia 23 de março.

— Esta proposta pretende democratizar o acesso a práticas prazerosas e não competitivas, propondo estímulo e promoção para o desenvolvimento territorial sustentável por meio da realização de eventos esportivos no meio rural, dando destaque às belezas naturais do Estado e suas diferentes culturas — comenta Renate Damian, gerente de Lazer do Sesc em Santa Catarina.

Grupos culturais e visitas a casas típicas da região como engenhos, casas tradicionais e culturais são locais que podem ser encontrados no trajeto do Circuito de Caminhadas na Natureza.

As inscrições para as caminhadas variam de R$ 5,00 (comerciários, dependentes e maiores de 60 anos) a R$ 10,00 (comunidade), e dão direito ao kit do caminhante*. Os interessados podem se inscrever na central Relacionamento com Clientes do Sesc em Santa Catarina ou em breve pelo site www.sesc-sc.com.br/circuito. Para quem tem interesse em ampliar sua experiência através de um passeio do Turismo Social, os pacotes poderão ser consultados no portal www.sesc-sc.com.br/viagens.

Circuito Sesc de Caminhadas na Natureza, em Caçador

Inscrições: até o dia 23 de março na central Relacionamento com Clientes do Sesc em Caçador

Valores: R$ 5,00 (comerciários, dependentes e maiores de 60 anos) e R$ 10,00 (comunidade)

Distância: 6km

Duração média: 2 a 3 horas

Condições do terreno: Irregular, de chão batido, diversos aclives e declives

Esforço físico: Moderado

Orientação do percurso: Haverá sinalização e staffs de apoio

Severidade do meio: Pouco severo

Retirada do Kit do Caminhante*: 60 minutos antes da largada (kits limitados)

*Kit inclui: camiseta, sacola e caderneta da Confederação Internacional de Esportes Populares e será entregue às primeiras inscrições de cada etapa, no dia do evento, uma hora antes da largada.



Mais informações Circuito Sesc de Caminhadas na Natureza, em Caçador: (49) 3563.8783

