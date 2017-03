Circuito das vinícolas em SC abre nesta sexta-feira com visitas guiadas e refeições harmonizadas 

Enoturismo 01/03/2017 | 20h24 Atualizada em

Quem quer conhecer mais de perto a produção de vinho em Santa Catarina tem uma boa chance a partir de sexta-feira, quando começa a 4ª Vindima de Altitude. O circuito das vinícolas da Serra e Meio-Oeste do Estado oferece uma ampla programação, que inclui visitas guiadas, degustação, almoços e jantares harmonizados. A 4ª Vindima de Altitude segue até 26 de março, sempre aos finais de semana (de sexta a domingo) e deve atrair 55 mil pessoas.

A Vindima será aberta oficialmente na próxima sexta-feira, às 19h30min, na Praça da Igreja Matriz de São Joaquim, com a benção das uvas e concerto gratuito da Camerata Florianópolis.



Além desses eventos, há ainda o Festival Sabores de Altitude, promovido pelo Sebrae/SC, reunindo cinco restaurantes de São Joaquim: Pequeno Bosque, Cristal de Gelo, Vento Minuano Grill, Boulevard Café Colonial e Bistrô Bacco (no Clube Astréa) oferecem pratos preparados com ingredientes típicos regionais, a preços promocionais, harmonizados com os rótulos de altitude.



A Vindima de Altitude é uma realização da Vinho de Altitude – Produtores e Associados e Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, com apoio do Governo do Estado, BRDE e Sebrae/SC.

SERVIÇO

O quê: 4ª Vindima de Altitude

Quando: De 3 a 26 de março

Onde: Vinícolas da Serra e Meio-Oeste

Quanto: Todos os eventos exigem reservas antecipadas, que devem ser feitas nas vinícolas. Os contatos das vinícolas estão em www.vinhodealtitude.com.br

