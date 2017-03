Cinthia Raasch: Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul não vota nenhum projeto enviado pelo Executivo

Portal Jaraguá 03/03/2017 | 08h01

Com a Câmara de Vereadores cheia mais uma vez, não houve, de novo, a votação dos projetos que cortariam benefícios de servidores públicos municipais de Jaraguá do Sul. Eram quatro propostas do Executivo em pauta, mas ficaram pendentes por causa de um pedido de vista do vereador Ademar Winter (PSDB). Um dos projetos prevê o fim do pagamento do FGTS para funcionários temporários; outro cortaria as funções gratificadas das equipes da Estratégia Saúde da Família; o terceiro extinguiria o adicional de aperfeiçoamento; e o último reduziria o valor do triênio. Hoje, a cada três anos, os servidores recebem um aumento automático de 6%. Com a nova lei. o valor cairia para 3%.



Talvez hoje



Hoje haverá sessão extraordinária na Câmara, a pedido do prefeito Antídio Lunelli (PMDB). Os projetos devem voltar à pauta às 16 horas. É possível também que outras propostas de economia sejam votadas. Entre elas, a que reduziria o auxílio-refeição para quem ganha mais de R$ 2.500 e as que alterariam a gratificação por produção e a progressão salarial. Segundo o presidente da Câmara, Pedro Garcia (PMDB), essas propostas ainda estavam no setor jurídico da casa nesta quinta-feira. Se todos correrem, é possível passar pelos advogados e pelas comissões a tempo de votar hoje.



Prefeitura quer extinguir Fundo de Cultura



Outro projeto polêmico do Executivo é o que alteraria o Fundo Municipal de Cultura, que autorizaria a Prefeitura a usar o R$ 1,737 milhão disponível na conta para a área que mais conviesse. Além disso, também desobrigaria a administração de realizar novos depósitos no fundo. Esse pacote foi alterado pelo Executivo. Os novos textos preveem a extinção de vez do Fundo Municipal de Cultura e a alteração de todas as leis que o mencionavam.



Projeto sob investigação



O promotor de justiça Ricardo Viviani de Souza instaurou procedimento para investigar os projetos da Cultura. O ponto de atenção é sobre o uso dos recursos do fundo para outras áreas. Um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal veda a conduta. O texto diz: "Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso". Os artigos desrespeitados da legislação podem configurar improbidade administrativa. O procedimento do Ministério Público de Santa Catarina foi motivado por uma representação protocolada por integrantes do meio cultural jaraguaense. Prefeito, Câmara de Vereadores e Conselho Municipal de Cultura receberam o ofício. Provavelmente, a Prefeitura mudou os projetos porque observou o mesmo ponto na Lei de Responsabilidade. Extinguindo o fundo, a administração entendeu que não seria ilegal destinar a verba para outro setor.



Maratona pela frente



A urgência de votar os projetos e estancar as torneiras deve levar a sessões extraordinárias na Câmara no fim de semana também. Antídio Lunelli não recuou diante do indicativo de greve geral dos servidores e mantém a postura de cortes. Se a categoria não voltar atrás, tudo indica que a legalidade da eventual paralisação seja questionada na Justiça.