Cinco mortos em queda de helicóptero no Reino Unido

Londres 30/03/2017 | 09h27

Cinco pessoas morreram na queda de um helicóptero em uma zona montanhosa de Gales, no sudoeste do Reino Unido, confirmaram nesta quinta-feira as equipes de resgate.

"A polícia e as Equipes de Resgate em Montanha que buscavam o helicóptero desaparecido na zona de Snowdonia encontraram os destroços e, infelizmente, os corpos das cinco pessoas, todas mortas", disse a polícia do Norte do Gales em um comunicado.

Os trabalhos de busca começaram na tarde de quarta-feira quando o helicóptero não chegou ao seu destino, Dublin, no horário previsto. A aeronave era proveniente de Luton, perto de Londres.

Embora não tenha sido divulgada nenhuma hipótese sobre as causas do acidente, o comunicado da polícia menciona as condições meteorológicas atrozes com as quais as equipes de resgate se depararam, "com uma visibilidade inferior a 10 metros em alguns lugares".

* AFP