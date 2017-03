Cinco lições que aprendemos com o filme "A Bela e a Fera"

Moral da história 16/03/2017 | 11h03 Atualizada em

O retorno de A Bela e a Fera aos cinemas refrescou a memória do público para as lições que estão no enredo do conto francês adaptado pela Disney. Os grandes temas da animação lançada em 1991 passam por padrões de beleza, respeito às mulheres e importância da leitura. Leia mais abaixo:

Leia mais:

"A Bela e a Fera": ZH assistiu ao filme e conta como ficou a versão live-action

"A Bela e a Fera": compare cenas e figurinos do novo filme com a animação

Como Emma Watson transformou Bela em uma princesa mais real e empoderada



REFLEXÃO SOBRE PADRÕES DE BELEZA

Foto: A bela e a fera / Disney

No filme, a Bela se apaixonada por uma fera, literalmente uma besta. A jovem ensina a importância de olhar para o interior das pessoas, e não somente para a aparência.

É PRECISO RESPEITAR A MULHER

Foto: Disney / Reprodução

Gaston, o bonitão apaixonado por Bela, mostra como um homem não deve agir quando o assunto é relacionamento. Violento e abusivo, ele não respeita os limites que a jovem impôs, além de não se conformar em ser trocado por uma criatura estranha. Bela não se submete à conduta machista do personagem.

IMPORTÂNCIA DA LEITURA

Foto: Disney / Divulgação

Bela é uma jovem apaixonada por livros. No filme, é considerada esquisita por amar a literatura, mas não está nem aí. Fica realmente encantada com a biblioteca do castelo da Fera.

RELAÇÃO ENTRE PAIS E FILHOS

Foto: Disney / Reprodução

A comunidade considera o pai de Bela louco por ser um inventor, mas a jovem decide não dar ouvidos às pessoas. Ela não aceita que destratem Maurice e mostra ter muito carinho por ele. Quando o pai se perde na floresta, a garota não pensa duas vezes antes de sair à procura dele.

MULHERES DE FIBRA

Foto: Disney / Reprodução

Bela mostra que meninas devem ser corajosas. Ela diz não a um relacionamento com o homem mais desejado do vilarejo, não se importa em ser considerada esquisita por adorar ler e decide se relacionar com a Fera apesar do que os outros poderiam dizer.

Leia outras notícias de entretenimento e cultura em ZH