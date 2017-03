Cidades apagam luzes por 'Hora do Planeta'

Paris 25/03/2017 | 01h04

De Nova York a Paris, começando por Sydney, numerosas cidades e monumentos do mundo apagarão suas luzes no sábado para a "Hora do Planeta", que recordará a necessidade de se atuar contra o aquecimento global.

A primeira edição, há dez anos, ocorreu apenas em Sydney, recordou a WWF, ONG que organiza o evento.

"Lançamos a Hora do Planeta em 2007 para mostrar aos dirigentes que os cidadãos se preocupam com a mudança climática. Este momento simbólico é agora um movimento mundial", declarou Siddarth Das, diretor da iniciativa.

Nesta edição, às 20H30 hora local, ocorrerão diversas atividades: um concerto com velas em Lisboa, uma corrida "sustentável" de 5 km em Cingapura e o plantio de árvores na Tanzânia, entre outras.

Como é tradicional, muitos monumentos apagarão suas luzes, a exemplo do Empire State Building, das Pirâmides do Egito, Kremlin, Acrópole de Atenas, Alhambra de Granada e a sede da TV chinesa, em Pequim.

A iniciativa poderá ser apoiada na página do movimento no Facebook ou no site www.earthhour.org/climateaction.

A mudança climática está se acelerando sob o impacto dos gases do efeito estufa, gerados - principalmente - pela queima de combustíveis fósseis, como gás, carvão e petróleo.

