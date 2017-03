Ciclista morre em acidente em São Bento do Sul

Trânsito 15/03/2017 | 07h36 Atualizada em

Um ciclista, de idade e nome não confirmados até a manhã desta quarta-feira, morreu em um acidente com um caminhão na noite de terça, em São Bento do Sul. As informações são da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv-SC).

O acidente ocorreu por volta de 18h30min no Km 5,4 da rodovia A280C. O caminhão, com placas de Caçador, era conduzido por um homem de 44 anos e bateu contra a bicicleta em um cruzamento. O ciclista morreu no local.



Conforme a PMRv informou ao G1 SC, o caminhoneiro relatou que o ciclista seguia em sentido contrário ao do caminhão pela rodovia, quando se atravessou na pista. Não houve tempo para evitar a colisão, segundo ele, que não ficou ferido.