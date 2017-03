Chuva, temperatura e mar: veja a previsão do tempo para o fim do verão e início do outono em SC

Mudança no clima 17/03/2017 | 15h01 Atualizada em

Há pouco menos de três meses, o dia 21 de dezembro de 2016 marcava o solstício de verão e dava início à estação mais quente do ano — pelo menos na região Sul do país, onde impera o clima subtropical. Foram 86 dias de tempo firme, com sol e calor na maior parte do tempo em Santa Catarina, que não devem repetir-se neste fim de semana. Na próxima segunda-feira, 20 de março, será a vez de dar as boas-vindas ao outono, cujas características já começam a aparecer.

O tempo no Estado para este fim de semana será marcado pela nebulosidade. Haverá acúmulo de nuvens no amanhecer, mesmo período em que as temperaturas já são mais baixas. Na serra, por exemplo, os termômetros devem marcar de 6ºC a 8ºC. Depois, o clima fica mais agradável. No sábado, da Grande Florianópolis ao Norte de Santa Catarina, se estendendo ao Meio Oeste, há condições de chuva a qualquer hora do dia.

Do Planalto ao Litoral, deverá haver precipitação ao longo do domingo, já que a circulação marítima exerce influência. O amanhecer será igualmente ameno, com registro de 7ºC a 10ºC também na serra catarinense. Tempo propício para quem aproveita o penúltimo final de semana de Vindima. As informações são da Epagri Ciram.

Como será o outono em Santa Catarina?

Também conforme o órgão estadual de monitoramento do clima em SC, o fim do verão e o início do outono estão sendo típicos no Estado. As meteorologistas Gilsânia Cruz e Marilene Lima explicam a precipitação em curso:

— Principalmente a partir da segunda quinzena, as frentes frias chegam com mais frequência ao Sul do Brasil e são responsáveis pela maior parte da chuva em Santa Catarina. A média climática de precipitação em março varia entre 120 mm e 140 mm no Meio Oeste e Planalto, e de 160 a 200 mm nas outras regiões. Em abril e maio, a chuva diminui e a média mensal fica em torno de 100 mm a 170 mm, no Estado — preveem as especialistas.



— As temperaturas começam ser influenciadas por massas de ar mais frias que não deverão permitir que aumente ainda mais essa diferença entre o ocorrido e o padrão. Isso realmente ocorrendo deveremos terminar o mês com as temperaturas dentro a acima do padrão do mês, ou seja, mais quente que o normal, mas muito pelo comportamento da temperatura na primeira quinzena — complementa o meteorologista do Grupo NC, Leandro Puchalski.



BOLETIM DA EPAGRI PARA O OUTONO EM SC

Precipitação

No trimestre, a previsão é de chuva próxima à média climática em SC. A precipitação deve ser melhor distribuída no tempo no mês de março, em relação a fevereiro. Outra característica que deve marcar o trimestre é a diferença dos valores mensais de chuva, intercalando um mês mais seco com outro mais chuvoso.

Em março, os temporais ainda ocorrem com frequência e, muitas vezes, a chuva vem acompanhada de forte atividade elétrica (raios), granizo e ventania em períodos curtos. Nesta época do ano, também é comum a ocorrência de ciclones que causam chuva e ventos fortes na região. Por isso, ressalta-se a importância do acompanhamento diário da previsão do tempo.



Temperatura

A previsão é temperatura próxima a acima da média climática, com o fim do verão e o início de outono típicos em SC, com dias quentes e úmidos mais frequentes em boa parte dos dia de março. No fim de março e início abril, chegam as primeiras massas de ar frio com formação de geada e nevoeiros em algumas localidades do Estado, sobretudo no Planalto Sul.

Em maio, massas de ar frio intensas atingem o Sul do Brasil, deixando a temperatura mais baixa, por vezes com geada ampla em Santa Catarina. Mesmo assim, eventos prolongados de temperatura elevada (acima de 30ºC) podem ocorrer, especialmente no mês de maio, caracterizando os veranicos.



Temperatura da Superfície do Mar (TSM)

Em janeiro, a anomalia negativa de TSM (Temperatura da Superfície do Mar) ficou em torno de - 0,5°C no Pacífico Equatorial , indicando La Niña de fraca intensidade. Além disso, as variáveis atmosféricas foram consistentes com a característica do fenômeno. Em fevereiro, nota-se maior aquecimento (anomalia positiva de TSM), especialmente ao sul da região tropical do Pacífico (Figura 2). Para o próximo trimestre (Março-Abril-Maio) a previsão é de neutralidade, ou seja sem a influência dos fenômenos El Niño e La Niña.



