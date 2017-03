Tempo 24/03/2017 | 20h35

Chuva causa transtornos na noite de sexta-feira em Blumenau

Foram registrados alagamentos e uma árvore caiu na Via Expressa

O temporal da noite desta sexta-feira causou transtornos em Blumenau. Em pouco mais de 20 minutos, a chuva forte provocou alagamentos e estragos na cidade.



De acordo com a Guarda de Trânsito, as Ruas São Paulo e 2 de Setembro estão alagadas. Uma árvore caiu na Via Expressa, na altura do Casep, e teria ocorrido uma colisão com um automóvel na mesma região.



A Guarda de Trânsito e o Corpo de Bombeiros de Blumenau também atendem no momento uma colisão frontal que ocorreu na Rua Bruno Schreiber, no bairro Progresso. Há oito vítimas presas nas ferragens.



Confira vídeo com imagens do temporal em Blumenau: