Chuva causa estragos e falta de energia em Florianópolis e no Sul de Santa Catarina 

Em Braço do Norte, árvores caíram com a força do vento

Em Braço do Norte, árvores caíram com a força do vento Foto: Cecília Cordioli / Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Um temporal no fim da tarde deste sábado causou estragos principalmente na região central de Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina. Conforme a Defesa Civil local, houve alagamentos pontuais e pelo menos uma empresa foi destelhada por conta do vento forte. Conforme a assessoria da Defesa Civil Estadual, não foram registrados outras ocorrências pelo Estado.

Até o momento, também não há registro de feridos ou de moradores desabrigados por conta da chuva. Ainda em Braço do Norte, moradores relataram a queda de árvores, casas danificadas e estradas com o trânsito interrompido. Por meio da página no Facebook, a Defesa Civil havia alertado sobre a previsão de instabilidade com risco de temporais isolados, inclusive com risco de granizo, em Palhoça, na Grande Florianópolis, Paulo Lopes e Braço do Norte.



Em Florianópolis, parte do telhado e do forro da Unidade de Pronto Atendimento, a UPA Norte, cedeu com a força da chuva. A unidade foi fechada por tempo indeterminado e os pacientes foram transferidos para a UPA Sul e outros hospitais na região. Segundo a Secretaria de Saúde, a parte danifica abriga a sala de classificação de risco, consultórios e corredores. Esses locais ficaram alagados.

Os estragos, conforme nota enviada na tarde deste sábado, já estão sendo avaliados por uma equipe da Secretaria de Obras, que deve iniciar o trabalho de reparo nos próximos dias. Conforme o Corpo de Bombeiros da Capital, nenhuma outra ocorrência de destelhamento foi atendida na região.

Pelo menos 14,5 mil unidades consumidoras estão sem luz na Capital

Os ventos fortes também causaram falta de energia em Florianópolis, Garopaba e Joinville. Segundo Adriano da Luz, chefe da divisão técnica da Celesc para a Grande Florianópolis, há problemas na alimentadora de Jurerê, Santo Antônio de Lisboa e no Ribeirão. Pelo menos 14,5 mil unidades consumidoras estão sem luz na região.

Equipes da Celesc já estão nas ruas e os trabalhos para retomar o fornecimento de energia pode levar até duas horas. Segundo Adriano, a principal dificuldade das equipes é por conta dos galhos de árvores sobre a viação elétrica.

Os bairros mais afetados em Florianópolis, conforme a Celesc, são Canasvieiras, com 1,3 mil pontos sem energia, Jurerê, com 4 mil pontos sem luz, e Saco Grande, com 2,3 unidades com o fornecimento interrompido. Os bairros Monte Verde, Santo Antônio de Lisboa e Ratones também foram prejudicados pelo ocorrido. Cerca de mil residência em casa um dos pontos está no escuro.



Em Garopaba, também segundo dados repassados pela Celesc, até as 17h50min, pelo menos 9,3 mil unidades estavam com o fornecimento de energia interrompido. Em Joinville, a falta de luz atinge 3 mil pontos e, em Criciúma, 2 mil unidades.

