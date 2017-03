Chile suspende importações de carne do Brasil

Além de China e Coreia do Sul 20/03/2017 | 14h13 Atualizada em

O Chile decidiu, nesta segunda-feira, suspender as importações de carne do Brasil depois das revelações feitas pela Operação Carne Fraca, informou o Ministério da Agricultura chileno.

"O fechamento do mercado brasileiro de carne é temporário, até que eles informem se há frigoríficos autorizados a exportar para o Chile", informou o ministro da Agricultura, Carlos Furche, em sua conta no Twitter.

Min Furche: Cierre de mercado brasileño de carne es temporal, hasta que ellos informen si hay frigoríficos autorizados para exportar a Chile — Min. Agricultura¿¿¿¿ (@MinagriCL) 20 de março de 2017

A Polícia Federal (PF) revelou na sexta-feira um esquema em que fiscais sanitários supostamente recebiam subornos dos frigoríficos para autorizar a venda de alimentos não aptos para o consumo.

Mais de 30 pessoas foram detidas até o momento, três frigoríficos foram fechados temporariamente e 21 se encontram sob investigação. Entre os suspeitos figuram empresas como JBS, BFR e Peccin, as maiores do país.

— Estamos desde sábado analisando a situação em relação à investigação que acontece no Brasil, por parte do Ministério Público, por alguns delitos cometidos por alguns frigoríficos brasileiros no tratamento das carnes de boi destinada tanto para o consumo local como para as exportações — disse Furche.

Leia mais

China e Coreia do Sul determinam suspensão parcial da importação de carnes brasileiras

33 países ou blocos compraram nos últimos 60 dias de empresas da Carne Fraca

Comissão Europeia cobra bloqueio às importações de carne de empresas suspeitas de fraude



O Brasil é o segundo maior fornecedor de carne do Chile, com 37 mil toneladas anuais, enquanto que o Paraguai é o primeiro, com 39 mil toneladas, segundo dados do governo chileno.

Em novembro, o Ministério da Saúde do Chile emitiu um alerta diante da possível contaminação com parasitose de carne importada desde Brasil, cuja venda e distribuição foi proibida.

O alerta foi emitido com o aparecimento de "lesões compatíveis com parasitose", em carne embalada brasileira descoberta por um consumidor que a adquiriu em um supermercado do porto de Valparaíso na terça-feira, indicou a nota do Ministério da Saúde. Esse alerta foi suspensa uma semana depois.

Além do Chile, países asiáticos suspenderam a importação do alimento. No caso da China, os embarques programados para lá foram suspensos por uma semana. Já a Coreia do Sul bloqueou apenas os embarques de frango da BRF, mas a empresa avisa que não recebeu notificação oficial sobre o assunto



Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP