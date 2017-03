Chile: incêndio afeta quase 6.000 pessoas em Viña del Mar

Santiago 13/03/2017 | 06h12

Quase 6.000 pessoas foram retiradas de suas residências, 16 casas foram atingidas e 230 hectares afetados por um incêndio florestal em zonas periféricas do balneário turístico de Viña del Mar, na área central do Chile, anunciou o Escritório Nacional de Emergência (Onemi).

O fogo começou em uma área de Viña del Mar, na região de Valparaiso (120 km ao oeste de Santiago), onde centenas de famílias pobres ocupam terrenos com casas de madeira e material improvisado. As chamas atingiram 16 residências ilegais, de acordo com o Onemi.

Em consequência das chamas, "6.000 pessoas abandonaram suas casas", afirma um comunicado oficial do governo.

Policiais e soldados ajudaram os moradores a retirar seus pertences das casas, enquanto bombeiros combatiam as chamas, apoiados por aviões e helicópteros.

"Não há perda de vida humana, nem feridos", afirmou Ricardo Toro, diretor do Onemi.

