"Chego para dar continuidade a este trabalho maravilhoso", diz novo volante do Avaí

O novo volante do Avaí, Lucas Otávio, foi apresentado nesta terça-feira, na Ressacada. Com 22 anos. o jovem atleta chega por empréstimo junto ao Santos até o fim da temporada. O jogador é um velho conhecido do técnico Claudinei Oliveira. Os dois trabalharam juntos nas categorias de base do Peixe e no Paraná. Lucas está integrado ao elenco azurra desde a semana passada e está à disposição para os próximos compromissos. O nome do atleta, inclusive, já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

- Agradeço ao presidente, ao Joceli, pela oportunidade. Quero corresponder à expectativa do professor Claudinei e destacar o carinho. O ambiente é muito bom, o grupo me acolheu muito bem e chego para dar continuidade a esse trabalho maravilhoso do Claudinei Oliveira - disse o jogador.

Foto: Janniter de Cordes

Lucas Otávio é natural da cidade de Bandeirante, no Paraná, e quer agarrar com todas as forças a oportunidade de disputar a Série A do Brasileiro com o Leão.

- Eu vejo essa oportunidade como única, é uma camisa pesada no futebol. Espero poder corresponder à expectativa e agarrar da melhor maneira possível para dar continuidade no meu crescimento - projetou.

Sobre já conhecer o técnico Claudinei Oliveira, o volante sabe que precisará mostrar trabalho dentro de campo para conquistar seu espaço.- Não digo que seja mais fácil, mas a relação com o professor Claudinei é de pai. O conheço desde os 15 anos, mas se eu não render em campo, nada vai valer. Estou focado, venho para somar e dar continuidade ao projeto do Avaí. Estou aqui para ajudar da melhor maneira.

No Leão, Lucas Otávio irá brigar por posição, principalmente, com Luan e Judson, que vinham sendo titulares até se lesionarem. Agora, a briga fica com Ferdinando, Caio César e Renato, volantes que têm se revezado na posição.

- Minha característica é de poder jogar como volante ou meia, fico mais com a bola no pé, tento priorizar a posse. Fazer o time jogar mais e sempre demonstro vontade, não tem bola perdida e espero corresponder - completou o atleta.

O Leão volta a campo pelo Estadual neste domingo. O time da Capital encara o Metropolitano, às 16h, em Blumenau.

