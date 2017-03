Chefe do Pentágono diz que mudanças climáticas ameaçam segurança

Washington 15/03/2017 | 20h52

Ao contrário de alguns membros do governo Trump, o secretário de Defesa, Jim Mattis, acredita que as mudanças climáticas são reais e que representam uma ameaça à segurança internacional, de acordo com uma reportagem da imprensa americana.

O site de jornalismo investigativo ProPublica publicou na terça-feira uma matéria que mostra trechos de depoimentos escritos que Mattis deu aos senadores após uma audiência de confirmação, em janeiro.

"As mudanças climáticas estão afetando a estabilidade em áreas do mundo onde nossas tropas estão operando hoje", escreveu Mattis.

"Os efeitos de um clima em mudança - como o aumento do acesso marítimo ao Ártico, o aumento do nível do mar, a desertificação, entre outros - afetam nossa situação de segurança", acrescentou.

A seca e a fome são fenômenos que impulsionam a instabilidade, e alguns dos países mais vulneráveis estão no Oriente Médio e na África subsaariana.

Mattis também disse, anteriormente, que as Forças Armadas precisam reduzir a dependência de combustíveis fósseis e considerar usar fontes alternativas de energia onde for possível, segundo o ProPublica.

Procurado pela AFP, o Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido para comentar o assunto.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou durante a campanha que as mudanças climáticas são um mito inventado pela China e disse que reverterá as regulamentações ambientais do país.

Mas ele também disse, depois, que mantém a "mente aberta" sobre esse assunto.

A agência Bloomberg informou nesta terça-feira que Trump assinará uma ordem executiva para limitar o papel que as mudanças climáticas desempenham nas decisões do governo - facilitando, por exemplo, a extração e a queima de carvão.

O diretor da Agência de Proteção Ambiental do governo Trump, Scott Pruitt, provocou indignação quando se opôs ao consenso científico ao afirmar que o aumento das emissões de gases de efeito estufa não era um fator determinante nas mudanças climáticas.

