Chefe da OEA condena omissão regional e defende suspensão da Venezuela

Washington 14/03/2017 | 20h42

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luis Almagro, condenou nesta terça-feira a omissão regional diante da crise política e econômica na Venezuela, exortando os países a realizar "ações específicas para restaurar a democracia no país" e defendendo a suspensão de Caracas do organismo.

Em uma carta de 75 páginas, Almagro reafirmou que as gestões diplomáticas "não permitiram qualquer progresso", e que as tentativas de diálogo na Venezuela "fracassaram". Os venezuelanos "perderam a fé em seu governo e no processo democrático".

Caso "não ocorram eleições gerais sob as condições estipuladas, será o momento de se aplicar a suspensão da Venezuela das atividades da Organização em função do Artigo 21 da Carta Democrática Interamericana", afirma Almagro no documento enviado ao Conselho Permanente da OEA.

A carta, uma versão atualizada de seu crítico relatório sobre a situação na Venezuela, é o mais recente de uma série de documentos de Almagro que refletem sua impaciência diante da situação na Venezuela, país mergulhado na crise institucional e política.

"Um sinal inequívoco para se retomar o rumo institucional seria a convocação, nos próximos 30 dias, de eleições gerais, a libertação dos presos políticos e a validação das leis que foram anuladas", assinalou o diplomata, fazendo um apelo à renovação do Poder Eleitoral e dos magistrados da Suprema Corte.

Almagro condenou a "omissão" dos países da região e pediu ao Conselho Permanente - que reúne os 34 países membros - "resultados concretos para restaurar a democracia" na Venezuela.

"Esperar soluções de um processo de diálogo que não ocorre (...) nos torna cúmplices da comodidade de esperar pela ação dos outros e gera responsabilidade por omissão".

A primeira versão do relatório, que Almagro apresentou em junho passado aos países membros, provocou um debate inconcluso no organismo sobre a aplicação da Carta Democrática Interamericana, que faculta a OEA a intervir nos casos de alteração constitucional.

No documento atual, Almagro denuncia que nenhuma das recomendações de seu relatório foi adotada.

"O governo venezuelano tornou sua Constituição um papel sem valor; a voz do povo venezuelano foi silenciada e encarcerada, e por todo o país se difunde a corrupção e o narcotráfico".

