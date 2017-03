Chapecoense vence o Avaí e assume liderança do returno

Clássico 26/03/2017 | 17h55 Atualizada em

A Chapecoense é a nova líder do returno do Catarinense graças a uma vitória por 2 a 0 diante do Avaí, neste domingo, na Arena Condá, somado ao empate do Joinville diante do Metropolitano. O Verdão foi a dez pontos e passou o time do Norte nos critérios de desempate.

A Chapecoense encarou o jogo como uma decisão e desde o primeiro minuto partiu para cima do time visitante. Logo no início Kozlinski evitou um gol de Artur. Mas não conseguiu evitar o primeiro gol saiu logo a seis minutos. O Avaí perdeu a bola na saída, Andrei Girotto invadiu a área e chutou forte, alto, abrindo o placar.

O volante que já foi atacante na base do Metropolitano já tem quatro gols no campeonato.

- A gente sabia que seria um decisão e quem quer brigar pelo segundo turno tem que entrar assim - avaliou.

Depois do gol o Avaí melhorou e teve boas chances para empatar. Numa delas Marquinhos recebeu livre na meia-lua da área, chutou rasteiro mas o goleiro Artur fez a defesa.

Marquinhos também levou perigo em cobranças de falta. A Chapecoense arriscava chutes de fora da área mas errava o alvo.

Até que no final do primeiro tempo o atacante Túlio de Melo conseguiu desarmar o volante Lucas Otávio na saída de bola, Arthur pegou a sobra e chutou rasteiro. O goleiro Kozlinski falhou e a bola entrou no gol.

- Foi excesso de confiança - explicou Kozlinski, na saída do intervalo.

No segundo tempo o Avaí teve uma boa chance de descontar com Júnior Dutra, que recebeu um cruzamento livre, dentro da área, mas cabeceou para fora.

A Chapecoense também tentou alguns ataque, mas sem o mesmo ímpeto. O Avaí fica com seis pontos e se distancia do título do returno.

Na próxima rodada os dois times jogam em casa. A Chapecoense pega o Brusque e o Avaí recebe o Joinville.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE-2: Artur; João Pedro; Grolli, Luiz Otávio e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antonio e Dodô (Nadson); Arthur, Rossi (Apodi) e Túlio de Melo. Técnico: Vagner Mancini. Técnico: Vagner Mancini

AVAÍ-0: Kozlinski; Alemão, Betão, Gustavo e Capa; Luan, Lucas Otávio (Vinícius Pacheco), Marquinhos (Devid), Yuri (Vitor); Júnior Dutra e Lourenço. Técnico: Claudinei Oliveira

Gols: Andrei Girotto (C), aos seis minutos e Arthur (C), aos 44 do primeiro tempo.

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Carlos Berkenbrock e Eder Alexandre.

Cartões amarelos: João Pedro e Luiz Otávio (C); Capa, Yuri e Lourenço (A)

Local: Arena Condá, em Chapecó.

Horário: às 16h deste domingo.

Público: 10.222

Renda: R$ 163.505





Leia também



Confira mais notícias sobre a Chapecoense

Leia mais sobre o Avaí

Veja a tabela de classificação do Campeonato Catarinense.