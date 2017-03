Catarinense 28/03/2017 | 19h41 Atualizada em

A Chapecoense terá apenas uma mudança para encarar o Brusque, nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Condá. Conforme já havia antecipado após a vitória por 2 a 0 diante do Avaí, o técnico Vagner Mancini vai promover a volta do zagueiro Nathan no lugar de Luiz Otávio.

Nathan é o titular mas, contra o Avaí, o técnico quis apostar em Luiz Otávio, que tem 1,94 metros, para combater a bola aérea do Leão.

Mancini disse que orientou seu time a adotar um posicionamento diferente em campo, para marcar o adversário, que joga com um formato de losango no meio.

- O Brusque é uma equipe que joga diferente e por isso a Chapecoense terá um posicionamento um pouco diferente para não ser surpreendida - destacou o treinador.

A Chapecoense defende a liderança do returno no Campeonato Catarinense, conquistada na rodada passada, quando chegou a dez pontos, superando o Joinville no saldo de gols.





