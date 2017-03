Chapecoense sai na frente, mas leva a virada do Lanús pela Libertadores

Não deu 16/03/2017 | 21h25 Atualizada em

A força da Arena Condá não funcionou no primeiro jogo de Libertadores. O experiente Lanús, campeão argentino, venceu a Chapecoense por 3 a 1, nesta quinta-feira, e embolou a classificação do Grupo 7 da Libertadores. Agora todos têm três pontos

Como nos jogos da Sul-Americana de 2015 e 2016, o estádio pulsou. Mesmo antes de começar a partida, quando o ônibus da Chapecoense foi recepcionado por torcedores com sinalizadores, fumaça verde e o canto de Vamos, Vamos Chape. Era a receita que havia dado certo contra times argentinos do River Plate, Independiente e San Lorenzo. Mas mesmo a recepção não foi tão forte quanto no ano passado, ocorrendo num trajeto menor. Alguns jogadores como Grolli vibraram muito. Outros pareciam um pouco assustados.

Quando começou a partida a Chapecoense mostrou certo nervosismo. O time do Lanús não deixava jogar e chegou a ter 71% de posse de bola nos primeiros 15 minutos. Em sua sexta Libertadores, os argentinos souberam catimbar. Nas divididas geralmente os jogadores da Chapecoense levavam a pior. Chegaram a cair dois atletas da Chapecoense num lance. Moisés Ribeiro teve que ser substituído aos 11 minutos.

Rossi tentou um cruzamento que Wellington Paulista não alcançou. Reinaldo deu um chuta cruzado mas o goleiro defendeu. O Lanús também não levou grande perigo no primeiro tempo. A briga mesmo foi no meio, com muita transpiração.

No segundo tempo a Chapecoense conseguiu um gol logo no início com Rossi, que fazia sua estreia na competição. Na comemoração ele mostrou a camisa 7. A torcida da Chapecoense cantou o que seria um resultado que encaminharia a classificação.

Mas o Lanús não demorou três minutos para empatar a partida. Aguirre aproveitou uma falha da defesa e marcou. A torcida da Chapecoense continuou cantando.

Ainda mais quando o goleiro Artur pegou um chute à queima roupa de Acosta. Mas o campeão argentino voltou. Sand virou o jogo, de pênalti. E Acosta fez o gol. A Arena Condá silenciou. Foi possível ouvir as palmas do analista de desempenho do Lanús, comemorando um placar que recoloca seu time na briga por uma das vagas na segunda fase.

O próximo jogo da Chapecoense na Libertadores será no dia 18 de abril, em casa, diante do Nacional.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE-1: Artur, João Pedro, Grolli, Nathan e Reinaldo; Andrei Girotto, Moisés (Osman) e Luiz Antônio; Rossi, Wellington Paulista (Túlio de Melo) e Niltinho. Técnico: Vagner Mancini.

LANÚS-3: Andrada, Gomez, Herrera, Braghieri e Velazquez; Marcone, Martinez e Aguirre (Rojas); Silva (Pasquini), Sand (Denis) e Acosta. Técnico: Jorge Almirón.

Gols: Rossi (C), aos quatro do segundo tempo e Aguirre (L), aos sete, Sand (L), aos 21.

Cartões amarelos: Osman, Rossi e João Pedro (C), Herrera (L)



Arbitragem: Enrique Cáceres, auxiliado por Eduardo Cardozo e Juan Zorilla (Paraguai)

Local: Arena Condá, em Chapecó

Público: 12.484

Renda: R$ 339.450

