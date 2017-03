Chapecoense sai atrás, mas aplica goleada no Brusque na Arena Condá

4 a 1 29/03/2017 | 23h43 Atualizada em

Meia Dodô marcou o primeiro do Verdão no jogo Foto: Márcio Cunha. / Especial

Cinco jogos e quatro vitórias seguidas. Essa é a Chapecoense do returno que venceu o Brusque de virada nesta quarta-feira, por 4 a 1, na Arena Condá. A Chape chega a 13 pontos e abre três de vantagem em relação ao Joinville, que joga nesta quinta-feira, contra o Avaí, na Ressacada.

O time de Vagner Mancini começou a partida pressionando e logo nos primeiros minutos teve três escanteios a seu favor. O volante goleador Andrei Girotto arriscou de fora da área mas Rodolpho segurou.

Arthur marcou um gol que foi anulado por impedimento. Rossi cruzou na cabeça de Túlio de Melo e a torcida até gritou gol, mas a bola foi para fora. Arthur chutou cruzado mas a bola passou em frente do gol e acabou saíndo. Só dava Chapecoense.

Mas quem marcou primeiro foi o Brusque. Numa cobrança de falta, aos 41 minutos, Jonatas Belusso chutou alto no canto esquerdo de Artur, que não alcançou a bola. Este foi o 10º gol de Belusso, artilheiro do Campeonato.

Mas, no último lance do primeiro tempo, já nos acréscimos, Dodô aproveitou um rebote do goleiro Rodolpho, dominou no peito e, sem deixar cair a bola, bateu no ângulo. Um golaço.

- O 1 a o não estava tão justo – destacou Dodô, no intervalo.

O segundo tempo começou num jogo de ataque, do time da casa, contra defesa, do time visitante.

O Brusque só respirava em alguns lançamentos para Jonatas Belusso. Num deles o atacante foi desarmado dentro da área, quando iria fazer o gol.

Mas a maioria do tempo era da Chapecoense chegando com perigo. Rodolpho chegou a fazer uma defesa à Gordon Banks, num chute de Wellington Paulista.

No entanto, prevaleceu a maior qualidade do time do Oeste. Aos 17 minutos, numa cobrança de escanteio, Grolli fez o gol da virada.

Aí saíu o grito: Vamos, Vamos, Chape, com os celulares iluminando as arquibancadas. 1 minutos de partida, em homenagem às 71 vítimas do acidente aéreo da delegação da Chapecoense, na Colômbia, em novembro do ano passado.

O time da Chapecoense também mostra que está muito a fim de fazer outra homenagem: conquistar a taça do returno que leva o nome do ex-presidente Sandro Pallaoro, uma das vítimas do acidente aéreo.

Tanto que sobrou fôlego para fazer o terceiro, com João Pedro, e o quarto, com Rossi, no final do segundo tempo.

O próximo confronto é sábado, diante do Figueirense, no Orlando Scarpelli. O Brusque, que ficou com sete pontos, joga em casa, contra o Avaí.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE (4)

Artur, João Pedro, Grolli, Nathan e Reinaldo; Luiz Otávio, Andrei Girotto e Dodô (Niltinho); Rossi, Túlio de Melo (Wellington Paulista) e Arthur (Apodi).



Técnico: Vágner Mancini.

BRUSQUE (1)

Rodolpho, João Carlos, Neguete, Alexandre e Carlos Alberto (Diogo Roque), Boquita, Marrone, Eliomar (Vicente) e Mineiro; Jonatas Belusso e Michel Douglas.

Técnico: Pingo

Gols: Jonatas Belusso (B), aos 41 minutos, Dodô (C), aos 48 minutos do primeiro tempo. Grolli (C), aos 17 e João Pedro (C), aos 37 e Rossi (C), aos 44 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Luiz Antônio e Grolli(C); Jonatas Belusso (B)



Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Nadine Schramm Camara Bastos e José Roberto Larroyd.

Local: Arena Condá

Público: 6.439

Renda: R$ 99.075

