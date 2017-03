Chapecoense e Inter de Lages empatam sem gols na Serra

Campeonato Catarinense 11/03/2017 | 18h27 Atualizada em

O grito de gol ficou entalado na garganta do torcedor na abertura do returno do Campeonato Catarinense. Chapecoense e Inter de Lages empataram em zero a zero na tarde deste sábado na Serra de SC sem empolgar seus torcedores.

Em jogo sem brilho, as equipes abusaram da velocidade e dos cruzamentos para tentar furar o bloqueio defensivo do adversário, mostrando uma dificuldade evidente nos times: a armação de jogadas.



O resultado, entretanto, não diminui as pretensões na competição: na próxima rodada, a Chapecoense segue a briga pelo título contra o Tubarão e o Inter segue sonhando com uma vaga na Copa do Brasil em confronto contra o Almirante Barroso.



Paz nos estádios

Na manhã deste sábado, horas antes da bola rolar, os mascotes dos dois times fizeram uma carreata em Lages para promover a partida e também a paz nos estádios com a participação dos mascotes Leão Baio e Índio Condá.



A partida

O jogo começou em alta voltagem no Estádio Vidal Ramos Júnior. Antes do primeiro minuto, o time da casa cruzou a uma bola perigosa para área da Chapecoense, rebatida pela zaga.

Mas a intensidade inicial não se refletiu em gols: com dificuldades de articulação no meio-campo, as duas equipes não conseguiram produzir com volume e apostaram na velocidade e nos cruzamentos para área.



No fim da primeira etapa, a Chapecoense chegou com perigo. Rossi avançou pela direita e fez o cruzamento para dentro da área, a zaga desviou contra o patrimônio e obrigou o goleiro Neto Volpi evitou o gol da Chapecoense.



Minutos depois, Niltinho recebeu lançamento na grande área, dominou, mas foi travado pelo defensor.



Pressão do time da casa



O segundo tempo começou com pressão do Inter de Lages. O colorado da Serra voltou a mostrar a intensidade dos minutos iniciais e castigou o adversário com lançamentos para a pequena área. Aos 7 minutos, Max cabeceou bonito e a bola triscou a trave de Artur Moraes.

Aos 11 minutos, a tentativa da Chape. Reinaldo cobrou falta direto e Neto Volpi saltou para manter o placar zerado. O Inter de Lages respondeu no contra-ataque: Luizinho finalizou de fora da área e Artur Moraes espalma para escanteio.

A partir daí, o jogo voltou a ficar morno. Somente nos acréscimos, Reinaldo levou perigo para a meta do Inter de Lages. No apagar das luzes, Niltinho ficou com a bola no bate-rebate e chutou à queima-roupa para defesa de Neto Volpi.

INTER DE LAGES:

Neto Volpi; Marcelinho, Léo Kanu, Renato Camilo e Jefinho (James); Parrudo, Michel Schmöller e Enercino; Paulo Victor, Marcos Paraná (Luizinho) e Max (Jullyan).

Técnico: Joel Cornelli





CHAPECOENSE:

Artur Moraes; João Pedro (Apodi), Douglas Grolli, Nathan e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antonio e Osman; Rossi (Arthur), Niltinho e Wellington Paulista (Túlio de Melo).

Técnico: Vagner Mancini