Chapecoense é impedida de treinar no CT por divergência em contrato

A Chapecoense vai treinar na tarde desta segunda-feira na Arena Condá pois a família proprietária da área onde está o Centro de Treinamento da Água Amarela impediu o acesso do local ao clube.

De acordo com um dos sócios do local, Evandro Baldissera, a Chapecoense não está cumprindo com alguns itens do contrato de comodato, assinado há cinco anos. Um deles é o repasse de 7% do valor que a Chapecoense recebe na venda de jogadores formados no clube.

Neste caso se encaixariam o lateral Fabiano, vendido ao Cruzeiro; e os meias Hyoran, vendido ao Palmeiras, e Shailon, cedido ao São Paulo.

- A gente não quer o mal da Chapecoense, mas tomamos essa medida pois várias vezes tentamos acertar isso e não fomos recebidos - disse Evandro Baldissera.

Ele afirmou que há cinco anos a situação da Chapecoense era diferente e ele apostou no crescimento do clube para ceder a área de 83 mil metros quadrados, onde há quatro campos.

Além do percentual de jogadores o comodato prevê que os investimentos e obras feitas no local fiquem para os donos da área. No entanto a Chapecoense estava negociando a compra definitiva da área.

- Estava 90% acertado, já tínhamos definido os valores mas havia alguns ajustes finais, só que com a tragédia foi tudo por água abaixo - afirmou Baldissera, que estava negociando a venda com o ex-presidente Sandro Pallaoro, uma das vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense na Colômbia.

O presidente da Chapecoense, Plínio David De Nês Filho, disse que houve um mal entendido.

- Nós reconhecemos a boa vontade que a família Baldissera sempre teve com a Chapecoense mas presido um clube que tem normas e contratos a cumprir - afirmou o presidente.

Ele reconheceu que há uma cláusula que prevê o pagamento de percentual para os proprietários da área. Disse que havia uma reunião programada para tratar do assunto e que a Chapecoense tem muitos problemas para resolver em virtude do que aconteceu com o clube.

Uma reunião está marcada para às 17h30 de hoje, na sede do clube, para resolver a situação. De Nês alertou que um impeditivo para a Chapecoense adquirir a área é que no local foi criado Grêmio Esportivo Baldissera, que ainda usa parte da estrutura e que isso dificulta a negociação.





