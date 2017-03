Chapecoense e Criciúma terminam o turno do Catarinense "com time B"

Duelo em Chapecó 04/03/2017 | 07h00 Atualizada em

Na última partida das duas equipes pelo turno do Campeonato Catarinense, Chapecoense e Criciúma vão a campo com times reservas. No sábado, às 16h, a Arena Condá recebe o confronto, e quem vencer pode terminar a fase em segundo, dependendo do desempenho do Brusque. Com o título do turno já garantido pelo Avaí, Verdão e Tigre apenas cumprem tabela, com foco total na Libertadores e na Copa do Brasil.

O técnico Vagner Mancini vai poupar os titulares, que irão jogar na terça-feira na estreia pela Libertadores, contra o Zulia. O time também tem um amistoso na noite deste sábado, no Peru, e vai com o time sub-23. Apesar do foco na Libertadores, Wellington Paulista considera importante partida contra o Criciúma.

— A gente tem que deixar de lado, virar a chave, pensar só no Catarinense por enquanto para fazer um grande jogo em casa e buscar a vitória. Isso que a gente tem em mente, principalmente em casa, não perder pontos, para que a gente possa mais na frente, dependendo em uma final, ter vantagem em casa também — explicou o atacante.

O Criciúma, que também optou por um time B para as duas últimas rodadas do turno, está correndo contra o tempo para recuperar os titulares. Para esse jogo, o goleiro Luiz e o lateral-direito Maicon Silva vão jogar entre os reservas, em busca de ritmo. O técnico Deivid quer aproveitar para retomar os treinos técnicos e táticos, e rever o trabalho defensivo antes de receber o Fluminense na quinta-feira, pela Copa do Brasil.

— Claro que a gente quer sempre ganhar, mas como esses dois jogos (Tubarão e Chapecoense) não valem nada para as nossas pretensões, que era ganhar o primeiro turno e não conseguimos, então tiramos esses jogos para ver aqueles jogadores que não vinham atuando — explicou o treinador.

Ficha técnica

Chapecoense

Elias, Apodi, Luiz Otávio, Grolli, Diego Renan; Moisés, Moisés Ribeiro e Nenén; Osman e Túlio de Melo.

Técnico: Vagner Mancini.

Criciúma

Luiz, Maicon Silva, Ferron, Ianson e Chico; Carlos Eduardo, Ricardinho, Caique; Pimentinha, Kalil e Hélio Paraíba.

Técnico: Deivid

Arbitragem: Sandro Meira Ricci, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Bruno Muller

Horário: 16h

Local: Arena Condá – Chapecó

