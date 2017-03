Chapecoense divulga programação para jogo com o Atlético Nacional

#PraSempreChape 30/03/2017 | 20h23 Atualizada em

A Chapecoense divulgou nesta quinta-feira a programação para jogo com o Atlético Nacional, válido pelo Recopa Sul-Americana. A partida ocorre na terça-feira, 4 de abril, às 19h15min. Estão previstos uma série de eventos para marcar o reencontro entre Chapecó e Medellín, cidades consideradas irmãs, após a tragédia com o voo da Chape, em novembro do ano passado. O clube e a cidade querem retribuir toda a solidariedade prestada pelo povo colombiano à cidade de Chapecó.

Segundo divulgou o departamento de marketing do Verdão, foi feita uma parceria com uma empresa responsável por eventos como o "Natal Luz" de Gramado, o acendimento da pira olímpica, na Rio 2016, o show de 50 anos da Rede Globo e a reinauguração do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Serão seis eventos no mesmo dia, todos baseados em uma palavra: gratidão.

O apelo é para que os torcedores compareçam à partida com uma camiseta branca sobre a camisa da Chapecoense. Outro pedido é para que propaguem a hashtag #PraSempreChape e se engajem na divulgação do jogo e do evento.

Para o dia da partida, a programação começa cedo. Logo às 14h, na Praça Coronel Bertaso, iniciará o "Fanfest", uma reunião de torcedores com diversas atrações. A segunda parte será uma caminhada até o estádio, que se seguirá do "Grande Abraço" à Arena Condá. Após o abraço simbólico, inicia a parte interna do espetáculo. A atração número quatro é o "Show do Agradecimento", que englobará lembranças de todo o histórico da Chapecoense, agradecimento ao Nacional e à Medellín. O show contará com grandes atrações nacionais.

O ápice do momento, segundo o clube, é a apresentação da "Cápsula do Tempo", uma espécie de monumento com o formato de mãos entrelaçadas que receberá cartas de torcedores de ambos os clubes. A cápsula será enviada a Medellín, na Colômbia, para a última partida da final da Recopa e, posteriormente, voltará à Chapecó e será instalada no "Parque Medellín" - que será construído no município.

A quinta atração acontecerá no intervalo do jogo. Nos inúmeros telões espalhados pela Arena Condá serão transmitidos vídeos com depoimentos de pessoas do meio artístico e do mundo do futebol falando sobre a Chapecoense. A atração final será após o término da partida, com um bonito show de fogos.

O Prefeito Luciano Buligon decretou ponto facultativo a partir das 12h no dia 4 de abril, dia do jogo. Além disso, as redes municipal e estadual de ensino não terão aula e há a solicitação para que as universidades também liberem os estudantes, tudo para engajar o maior número de pessoas no evento histórico para Chapecó.

