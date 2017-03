Chapecoense apresenta nova camisa e anuncia Havan como patrocinadora

Novidades 16/03/2017 | 16h27 Atualizada em

A Chapecoense acabou com o suspense que fez por meio das redes sociais nos últimos dias e apresentou o terceiro uniforme do clube na tarde desta quinta-feira, horas antes do duelo contra o Lanús pela segunda rodada da Libertadores na Arena Condá. O novo manto da Chape representa bem um dos apelidos do time: Verdão. Em um tom mais escuro da cor, a camisa tem detalhes fluorescentes nas mangas e no calção.

Os modelos escolhidos para vestirem a camisa na apresentação do uniforme não poderiam ser outros. Sobreviventes do acidente aéreo da Colômbia, em novembro do ano passado, Alan Ruschel, Neto e Jackson Follmann apareceram sorridentes diante das câmeras. Na barra da camisa, uma mensagem na etiqueta lembra dos heróis que perderam a vida no acidente: "Chape na Libertadores 2017, obrigado eternos guerreiros".

Foto: Sirli Freitas / Divulgação

Outra novidade anunciada na tarde desta quinta-feira é a Havan como nova patrocinadora da equipe. Ele ocupará o espaço nos ombros da camisa. Os valores não foram revelados.

No site da Umbro, fornecedora de materiais esportivos da Chapecoense, a nova camisa pode ser comprada por R$ 229,90.





