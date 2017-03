Cerca de 70% dos pontos avaliados em Santa Catarina estão próprios para banho, afirma Fatma

Balneabilidade 10/03/2017 | 18h28 Atualizada em

O 14º relatório de balneabilidade feito pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma) mostra que 73,4% dos pontos analisados no litoral catarinense estão próprios para banho. O novo levantamento, divulgado nesta sexta-feira, mostra que dos 214 locais analisados, 157 estão aptos. Em Florianópolis, dos 75 pontos monitorados, 50 estavam próprios para banho, um total equivalente a 66,7%. Já no restante do litoral, dos 139 pontos avaliados, 107 estão aptos, ou seja, 77%.

Segundo a Fatma, em comparação ao relatório anterior, divulgado há uma semana, três pontos passaram para impróprio e dez para próprio. Eram, em todo o Estado, 141 pontos aptos (65,9%). Em Florianópolis, 48 (64%) estavam próprios para banho e, no restante do litoral, dos 139 locais monitorados, 93 (66,9%) eram aptos para os banhistas.

— Com mais pontos próprios, a população tem mais opções para aproveitar o final do verão e o começo do outono, que ainda está com clima propício para o banho de mar — ressalta o técnico em Laboratório da Fatma, Marlon Daniel da Silva.

Entenda como é feita a análise

O índice de balneabilidade leva em conta a quantidade de coliformes fecais presente na água coletada pelas equipes. São feitas cinco coletas consecutivas, que são analisadas sobre a presença da bactéria Escherichia Coli. Quando em 80% das análises a quantidade da bactéria é inferior a 800 por 100 mililitros, o ponto é considerado próprio.

Os pontos analisados são nos municípios de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Camboriú, Balneário da Barra do Sul, Balneário Rincão, Barra Velha, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Passo de Torres, Penha, Piçarras, Porto Belo, São Francisco do Sul e São José.



