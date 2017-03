Cerca de 26 mil civis iraquianos fugiram do oeste de Mossul em 10 dias

Bagda 01/03/2017 | 09h32

Cerca de 26.000 iraquianos fugiram da zona oeste de Mossul durante os dez primeiros dias da operação lançada em 19 de fevereiro pelas forças iraquianas para expulsar o grupo Estado Islâmico (EI), indicou nesta terça-feira uma fonte do governo.

"Os serviços do Estado acolheram 26.000 pessoas deslocadas de Mossul nos últimos dez", informou Jasem Mohamed al Jaf, o ministro encarregado de deslocados e migrações.

Esses deslocados, no entanto, representam uma pequena parte dos 750.000 habitantes da parte oeste da segunda cidade do Iraque, de acordo com as organizações humanitárias.

