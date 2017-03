Centenas de voos cancelados por greve nos aeroportos de Berlim

Berlim 13/03/2017 | 07h09

A greve dos funcionários nos aeroportos de Berlim provocou nesta segunda-feira o cancelamento de 660 voos, depois de afetar 650 viagens na sexta-feira passada, anunciou o sindicato Verdi.

O sindicato informou que decidiu "prolongar a paralisação nos aeroportos da cidade durante a terça-feira 14 de março e até às 5H00 de quarta-feira", o que pode provocar mais atrasos e cancelamentos.

Nesta segunda-feira, 195 voos foram cancelados no aeroporto de Schönefeld e 465 no terminal de Tegel, de acordo com um porta-voz dos aeroportos da capital da Alemanha.

A greve dos funcionários, precedida por um movimento similar em fevereiro, acontece em meio a negociações salariais lideradas pelo Verdi, que exige pagamentos melhores para as 2.000 pessoas que trabalham nos aeroportos de Berlim.

* AFP