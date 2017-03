Catarinenses caem na estreia do Rendez-Vous à Roland-Garros

Não deu 09/03/2017 | 20h57 Atualizada em

Não será neste ano que Roland-Garros contará com um tenista catarinense na chave principal juvenil. Os quatro representantes do Estado foram eliminados na estreia do Rendez-Vous à Roland-Garros, nesta quinta-feira, no Lagoa Iate Clube, em Florianópolis e deram adeus à chance de tentar uma vaga no Grand Slam Júnior. Os vencedores do torneio viajam a Paris para disputar uma vaga com tenistas da China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Índia e Japão.

Leonardo Frederico foi superado por Christian Oliveira por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/5. Outro catarinense, Mateo Reyes, também perdeu por 2 sets a 0 para o paulista Bruno Pessoa, parciais de 6/3 e 6/4.

No feminino, Paola Campigotto, de 15 anos, foi derrotada pela paranaense Nathalia Gasparin por 6/2 e 6/4. Já Gabriela Azambuja não conseguiu passar pela paulista Alexandra Silva e perdeu por 6/2 e 7/5. As partidas das quartas de final acontecem nesta sexta-feira, a partir das 9h e a entrada é gratuita.

No sábado acontecem às semifinais a partir das 12h e no domingo as finais, sendo a feminina às 9h e a masculina às 11h, também com entradas gratuitas.

Confira a programação desta sexta-feira:

A partir das 9h

Vitória Okuyama (PR) x Luiza Fullana (DF)

Ana Luiza Cruz (SP) x Alexandra Silva (SP)

Kathleen Percegona (PR) x Marina Figueiredo (MG)

Não antes das 10h

Matheus Pucinelli (SP) x Matheus Ferreira Leite (SP)

João Ferreira (MG) x Bruno Pessoa (SP)

Victor Castro (PR) x Christian Oliveira (RJ)

Não antes das 11h30min

Luiz Eduardo Santos (PR) x Gilbert Klier Junior (DF)

Isabela Mercante (RJ) x Nathalia Gasparin (PR)

