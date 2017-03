Catarinense Simone Ferraz conquista o bicampeonato na Meia Maratona de São José

Corrida de rua 12/03/2017 | 15h45 Atualizada em

Simone comemorou o triunfo no dia do seu aniversário. Foto: Christian Mendes / Foco Radical

A catarinense Simone Ferraz e o mineiro Sergio Celestino foram os campeões da 2ª Meia Maratona de São José, disputada neste domingo, na Grande Florianópolis. No masculino, Celestino quebrou o recorde que pertencia a Carlos Moura em mais de um minuto completando os 21km em 1h10m04s, enquanto entre as mulheres Simone Ferraz correu para próximo de sua melhor marca para levar o bicampeonato da prova, com o tempo de 1h21m11s.

Mais de 1.600 corredores prestigiaram o evento nos percursos de 21km, 10km e 5km contribuindo para o crescimento do evento em quase 30% com relação ao ano anterior, que contou com aproximadamente 1.200 atletas. A prova teve início próximo das 7h, com largada para todas as categorias e desde os primeiros quilômetros a previsão de que a prova seria definida somente no final pode ser vista tamanho o equilíbrio entre os atletas.

Campeã em 2016, Simone Ferraz voltou para defender o título e não deu chances para ninguém. Diferente da edição passada, quando venceu nos metros finais, a catarinense abriu larga vantagem logo no início e correu sozinha para conquistar o bicampeonato.

- Hoje é meu aniversário e eu consegui comemorar fazendo o que mais amo que é correr. Foi um grande dia para mim - disse a atleta.

Reunindo centenas de atletas, os percursos de 10km e 5km também merecem destaque. Na prova dos 5km, Sidnei Ferreira e Rosa Padilha foram os mais rápidos, enquanto nos 10km Leandro Oliveira e Demaris Pain foram vencedores. Inclusive, Leandro estabeleceu novo recorde para a distância superando a antiga marca em 1s.

21km – Masculino

1º Sergio Celestino – 1h10m04s

2º Patrick Barbosa – 1h11m21s

3º Carlos Moura – 1h11m44s

4º Alex Silva – 1h12m02s

5º Marcelo Ribeiro – 1h12m58s

21km – Feminino

1ª Simone Ferraz – 1h21m11s

2ª Claudia Webber – 1h26m40s

3ª Ana Claudia Rodrigues – 1h30m42s

4ª Fabiana Santos – 1h32m35s

5ª Clarice Campos – 1h34m50s

10km – Masculino

1º Leandro de Oliveira – 31m22s

2º Ojanio dos Santos – 33m20s

3º Evandro Lima – 33m38s

4º Cassio da Silva – 34m57s

5º Yuri Fajardo – 36m06s

10km – Feminino

1ª Demaris Pain – 43m13s

2ª Klein Correia – 43m22s

3ª Carolina Conceição – 45m03s

4ª Paula Barcelos – 45m12s

5ª Kamilah Brito – 45m50s

5km – Masculino

1º Sidnei Ferreira – 15m45s

2º Eliton Zanoni – 16m04s

3º Douglas da Silva – 16m33s

4º Fabio Araujo – 16m45s

5º Ramirez Elisio – 17m29s

5km – Feminino

1ª Rosa Padilha – 19m33s

2ª Jucelia Melek – 19m48s

3ª Gabriela Santos – 19m49s

4ª Suelen Lubian – 21m35s

5ª Josiane Luz – 23m38s