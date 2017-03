Catarinense Giulia Soncini garante vaga na semifinal do The Voice Kids

Vozeirão 12/03/2017 | 14h49 Atualizada em

Única catarinense no The Voice Kids, Giulia Soncini garantiu vaga nas semifinais do reality musical. Ela abriu o segundo bloco da fase Shows ao Vivo do programa com a música We don't talk anymore, hit de Charlie Puth e Selena Gomez. A menina de 13 anos, nascida em Florianópolis, foi a escolhida por Leo Chaves para seguir na competição e continuar no time Victor & Leo, junto com o paranaense Juan Carlos Poca, eleito pelo público.

Já no Time Brown, Brunno Pastori foi o escolhido do público, e o técnico escolheu Isadora Ferreira para continuar no programa.



No Time Ivete Sangalo, Thomas Machado foi escolhido com 70% dos votos pelo público e a técnica teve de escolher entre Ana Clara, Tetê Prezoto e Duda Bonini. Com muita dificuldade, escolheu Tetê Prezoto para seguir na competição.

Conheça os semifinalistas

Time Victor & Leo

Giulia Soncini

Juan Carlos Poca

Time Brown

Brunno Pastori

Isadora Ferreira

Time Ivete Sangalo

Tetê Prezoto

Thomas Machado



