Catarinense Giulia Soncini é eliminada do The Voice Kids

Vozeirão 26/03/2017 | 14h00 Atualizada em

Única catarinense no The Voice Kids, Giulia Soncini foi eliminada nas semifinais do reality musical. A menina que fazia parte do time Victor & Léo abriu o segundo bloco do programa deste domingo com a música Ave Maria, da diva pop Beyoncé.

A menina de 13 anos, nascida em Florianópolis, fez uma ótima aparição, misturando doçura e potência vocal, e beliscou a temperatura máxima do fofurômetro, brincadeira feita pelo reality com o público, mas não foi suficiente para ir à grande final.

A vaga da equipe da dupla sertaneja ficou com o paranaense Juan Carlos Poca, 14 anos, que foi o preferido em votação popular com 61% e ainda arrebatou os 30 pontos dados pelo jurado Léo Chaves a melhor apresentação. Giulia foi a segunda mais votada com 19% dos votos.



Conheça os finalistas



Time Victor & Leo

Giulia Soncini



Time Brown

Valentina Francisco



Time Ivete Sangalo

Thomas Machado



