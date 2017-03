Catarinense é o Estadual com a maior média de gols do país

Futebol 21/03/2017 | 06h45 Atualizada em

Segunda-feira foi o dia que boa parte dos torcedores de times de futebol de Santa Catarina acordou com a voz mais rouca do que o normal. Isso porque a rodada do fim de semana exigiu bastante dos gogós para comemorar um gol atrás do outro. Com 25 tentos em cinco partidas, o Catarinense teve uma média de cinco bolas nas redes em cada jogo. O número é expressivo e colocou o Estado em evidência. Neste momento, não há competição alguma no país em que os ataques sejam mais eficientes.

Da primeira para a segunda rodada do returno – e soma-se a isso as nove rodadas disputadas no primeiro turno –, o Estadual deu um salto de 2,6 para 2,81 na média de gols por duelo. Santa Catarina vem à frente dos estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo, que têm médias de 2,73 e 2,7, respectivamente.

Os placares dilatados do fim de semana contribuíram para esse salto no ranking. Criciúma e Brusque empataram por 4 a 4. O Avaí goleou o Metropolitano por 4 a 1. E a Chapecoense atropelou o Tubarão: 7 a 0.



Até o momento, nenhum time tem exigido mais fôlego dos torcedores nas comemorações do que o Criciúma, que fez 24 gols em 11 partidas. Para o técnico Deivid, a explicação para o elevado número de bolas nas redes está nos esquemas táticos adotados pelas equipes.

– Hoje, pela formação, pelo esquema, os times jogam no 4-3-3, no 4-2-3-1. As equipes ficam muito ofensivas. Às vezes, você acaba jogando com cinco atacantes. Mas, por outro lado, você também pode ficar vulnerável. A missão é tentar achar esse meio termo, de fazer bastante e tomar poucos, e isso é o mais difícil – analisa o comandante do Tigre.

Pior ataque em evolução

Na outra ponta da equação está o Joinville. Embora lidere o returno com duas vitórias em duas partidas, o time do Norte catarinense é o que menos fez gols até aqui: oito em 11 jogos. Metade deles, no entanto, foram feitos nos dois últimos confrontos.

– Ficamos muito felizes, pois é um campeonato muito competitivo, com as equipes jogando para frente. Estou feliz pelo desenvolvimento dos nossos atletas. Aos poucos, a gente está conseguindo fazer os gols e com isso a confiança vai aumentando – frisou Fabinho Santos, técnico do time.

* Colaboraram Elton Carvalho e Lariane Cagnini

Leia mais:

Chapecoense aplica goleada histórica no Tubarão

Avaí atropela o Metropolitano em Blumenau

Show de gols em Criciúma 4 x 4 Brusque

Confira a tabela de classificação do Catarinense