Catar anuncia investimento milionário no Reino Unido antes do Brexit

Londres 27/03/2017 | 12h29

O governo do Catar anunciou nesta segunda-feira que investirá 5 bilhões de libras no Reino Unido nos próximos 5 anos, uma injeção de moral para Londres 48 horas antes do início de sua ruptura com a UE.

A maioria do dinheiro (5,8 bilhões de euros) se destinará a investimentos imobiliários, infraestruturas e serviços, anunciaram os investimentos em um fórum bilateral celebrado em Londres.

O Catar investiu 40 bilhões de libras no Reino Unido nos últimos anos. Entre seus ativos estão o arranha-céu mais alto da cidade, o Shard, grande parte do distrito financeiro londrino de Canary Wharf, e os estabelecimentos de luxo Harrods, também na 'City'.

