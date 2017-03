Casa de delegado é atacada com oito tiros em Balneário Piçarras

Segurança 28/03/2017 | 11h16 Atualizada em

Ao menos oito tiros foram disparados contra a fachada da casa do delegado Rodolfo Farah Valente Filho em Balneário Piçarras, no Litoral Norte. O atentado ocorreu na noite desta segunda-feira e não deixou feridos. A assessoria da Polícia Civil confirmou o ataque e informou que deve se pronunciar sobre o caso ao longo do dia. O Departamento de Inteligência da Polícia Civil também informou sobre a necessidade de atenção dos policiais diante da possibilidade de novos ataques na região.

O delegado Farah está afastado de suas atividades desde janeiro desse ano, quando se envolveu em uma briga com vizinhos por conta da fumaça de um churrasco. Um homem e uma mulher foram espancados pelo policial e tiveram de ser hospitalizados. O caso ocorreu no dia 8 do primeiro mês do ano.

Leia mais

Delegado é afastado por agredir vizinhos em Piçarras