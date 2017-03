Carlos, o Chacal condenado à prisão perpétua por atentado em Paris em 1974

Paris 28/03/2017 | 09h33

O venezuelano Ilich Ramírez Sánchez, conhecido como Carlos "o Chacal", nome conhecido do terrorismo internacional dos anos 1970 e 1980, foi condenado nesta terça-feira à prisão perpétua por um atentado contra uma galeria comercial de Paris que deixou dois mortos e 34 feridos em 1974.

Esta é a pena máxima prevista pela lei francesa e corresponde ao pedido da Promotoria, que considerou que "todos os elementos reunidos durante a investigação convergem para ele".

Carlos, que alega ter matado com sua organização 1.500 pessoas, 80 delas com as próprias mãos, nega qualquer envolvimento no atentado com granada cometido em pleno centro de Paris.

Preso na França desde que foi capturado em 1994 em uma operação no Sudão, o declarado ativista da causa palestina já cumpre duas condenações à prisão perpétua por um triplo homicídio em 1975 em Paris e por quatro atentados cometidos na França há 30 anos.

