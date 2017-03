Candidato presidencial francês Emmanuel Macron será recebido por Merkel

Berlim 10/03/2017 | 08h46

Um dos favoritos da eleição presidencial francesa, o centrista Emmanuel Macron, será recebido na quinta-feira em Berlim pela chanceler Angela Merkel, que já recebeu em janeiro o candidato conservador François Fillon.

A reunião "informal e confidencial" será realizada na chancelaria, indicou uma porta-voz do governo alemão, Ulrike Demmer.

A porta-voz disse que não se trata de fornecer um apoio a este candidato, fundador do movimento "En Marche!", mas de cuidar das "relações com a França".

A porta-voz da chancelaria não quis dizer se Merkel receberá o candidato do Partido socialista francês, Benoit Hamon, mas excluiu qualquer reunião com Marine Le Pen, chefe do partido de extrema-direita Frente Nacional.

As pesquisas colocam Le Pen na liderança no primeiro turno da eleição presidencial de 23 de abril, levemente à frente de Macron, e com Fillon em terceiro lugar, mais distante. O segundo turno está marcado para 7 de maio.

* AFP