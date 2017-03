Candidato da direita à presidência da França recebeu parte dos salários dos filhos, diz jornal

Corrida ao Palácio do Eliseu 14/03/2017 | 09h21 Atualizada em

Os dois filhos do candidato de direita à presidência da França, François Fillon, empregados como assistentes parlamentares entre 2005 e 2007, entregaram parte dos salários aos pais, de acordo com o jornal Le Parisien.

Dos 46 mil euros pagos à filha, Marie Fillon, de outubro de 2005 a dezembro de 2006, cerca de 33 mil seguiram para uma conta conjunta dos pais. O advogado de Marie, Kiril Bougartchev, confirmou os valores, indicando que a cliente quis "pagar seu casamento, em meados de 2006", e por isso "reembolsou os pais".

— Ela pode fazer o que quiser com o dinheiro que recebe. Se ela quer reembolsar seus pais, é sua escolha. Ela declarou isso espontaneamente aos investigadores (que a interrogaram em 9 de fevereiro) — afirmou.

Segundo o advogado, o casal Fillon encontrou, "dez anos depois", 14 recibos do casamento, totalizando 44 mil euros.

Outro de seus cinco filhos, Charles, que ocupou igualmente o cargo de assistente parlamentar entre janeiro e junho de 2008, recebendo 4.846 euros brutos mensais, entregou aos pais cerca de "30%" do seu salário líquido.

O advogado de François Fillon, Antonin Lévy, citado pelo Parisien, explica que o dinheiro era referente ao reembolso do aluguel e dinheiro de bolso pago pelos pais. Fillon, de 63 anos, deve comparecer, na quarta-feira, a um tribunal. Ele é suspeito por supostos desvios de fundos públicos em uma investigação de emprego fictício da esposa, Penélope, e dos filhos Marie e Charles. No início de março, o candidato afirmou que deverá ser indiciado.

Os investigadores têm dúvidas sobre o trabalho exercido pela esposa e pelos filhos, que receberam cerca de 1 milhão de euros brutos de fundos públicos.

Fillon, que há alguns meses liderava a corrida ao Palácio do Eliseu, ocupa o terceiro lugar nas intenções de voto no primeiro turno das eleições presidenciais de 23 de abril, atrás do centrista Emmanuel Macron e da líder da extrema-direita Marine Le Pen.

*AFP