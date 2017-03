Canadá está longe de ter igualdade de gênero

Ottawa 08/03/2017 | 18h56

As desigualdades de salários, de acesso ao emprego e na política persistem no Canadá, apesar de terem diminuído nos últimos anos, indicou na quarta-feira o Instituto de Estatísticas do país.

Segundo um estudo da organização, publicado por ocasião do Dia Internacional da Mulher, para cada dólar que um homem canadense recebe em seu salário, uma mulher recebe 87 centavos.

Esta diferença pode ser explicada por uma maior proporção de mulheres em postos de trabalho com menor remuneração, mas, segundo o Statistique Canada, em trabalhos equivalentes uma canadense também ganha menos que um canadense.

Nos últimos 30 anos, a estrutura de empregos em função do sexo se manteve praticamente inalterada, com 56% das mulheres ocupando os postos de trabalho aos que "são tradicionalmente associadas", aponta o estudo, citando as profissões vinculadas a cuidados de saúde, ensino e tarefas administrativas ou comerciais.

Esta proporção é de 17% para os homens, que ocupam, por outro lado, três quartos dos postos de trabalho mais qualificados e mais bem pagos.

Inclusive as mulheres com um alto nível de qualificação recebem menos, em uma relação de 90 centavos contra um dólar para os homens.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, no poder desde 2015, fez um gesto a favor da igualdade de gênero ao formar um governo com 15 ministras mulheres.

No entanto, o desequilíbrio persiste no Parlamento, onde quase dois terços dos deputados são homens.

Na quarta-feira, Trudeau lamentou esta desigualdade, mas afirmou que ele não podia "eleger diretamente quem se senta no Parlamento".

"Temos que fazer muito mais para incentivar e convencer mais mulheres a se candidatarem como deputadas", disse em uma coletiva de imprensa.

