"Campeonato mais disputado fica bom para todo mundo", avalia atacante do Avaí

Titular nos últimos três jogos do Avaí no Campeonato Catarinense, e com três gols marcados na competição, o atacante Junior Dutra está conquistando o seu espaço no Leão. Além das partidas que começou jogando, o atleta entrou em outras tantas para ajudar a equipe na conquista do turno do torneio.



Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, Junior Dutra disse estar pronto para assumir de vez a titularidade na equipe.

- Mesmo sem a titularidade, joguei muitos jogos no turno, foi importante ter o ritmo, ir entrando, não fiz a pré-temporada. Agora estou pronto, o Claudinei sabe das minhas qualidades e eu demonstro também a vontade uma característica do Avaí. Agora o professor vai montar o time ideal - disse o atacante.

Na rodada passada, que abriu a segunda etapa do Estadual, o Avaí perdeu para o Criciúma, na Ressacada. A primeira derrota do time na competição.- Todos os clubes vão evoluir e perdemos algumas peças importantes. Fizemos grandes jogos sem eles, mas sentimos. O campeonato mais disputado fica bom para todo mundo, se eles derem a chance para a gente, dificilmente vão escapar. Então vamos buscar os pontos fora de casa - explicou.

O próximo desafio do Avaí no Catarinense é neste domingo, 16h, contra o Metropolitano, em Blumenau. O adversário do Leão também não venceu na rodada de estreia do returno, empatou por 2 a 2 com o Tubarão.

- Obrigação (de vencer) é palavra forte. Claro que por sermos de Série A, temos cobrança a mais. Com nosso ritmo e vontade, podemos vencer lá, assim como nos venceram em casa. O ambiente não mudou e claro que sentimos a derrota (para o Tigre) Perder é normal. E da forma que foi, nos deixa mais tranquilo, por ter sido disputado - completou o atacante.

