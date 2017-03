Caminhonete capota e cai em telhado de indústria em Xaxim, no Oeste de SC

Susto 19/03/2017 | 14h52 Atualizada em

Uma caminhonete capotou na manhã deste domingo, 19, em Xaxim, no Oeste catarinense, e caiu no telhado de uma indústria. O acidente ocorreu às 11h30 no Distrito Industrial do município. O motorista, de 18 anos, perdeu o controle do veículo e foi projetado no teto da fábrica de ráfia. As informações são do G1 SC.

O condutor e a passageira, de 17 anos, foram levados para atendimento no Hospital Frei Bruno, mas as lesões foram consideradas leves.



