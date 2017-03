Câmara dos Lordes britânica vota segunda emenda ao projeto do Brexit

Londres 07/03/2017 | 10h54

A Câmara dos Lordes britânica deve votar nesta terça-feira a favor de uma segunda emenda ao projeto de lei sobre a ativação do Brexit para permitir que o Parlamento decida sobre o acordo final com a União Europeia.

Os Lordes começaram a discutir o texto autorizando a ativação do artigo 50 do Tratado de Lisboa às 11h00 GMT (8h00 de Brasília). Eles devem votar na parte da tarde em favor de uma alteração que dá a última palavra ao Parlamento sobre o acordo final e todos os futuros acordos comerciais com a UE.

Uma fonte da oposição trabalhista afirmou à AFP que espera que esta segunda emenda seja aprovada "com uma grande maioria" em razão de um acordo entre as partes.

A primeira-ministra, Theresa May, prometeu aos parlamentares um voto sobre a base de uma aceitação ou rejeição da oferta de Bruxelas. O que significa que, se rejeitarem o acordo proposto, o Reino Unido sairá da UE sem qualquer acordo.

Neste cenário, os críticos temem um possível caos econômico e jurídico, com todos os acordos e contratos comerciais entre o bloco dos 27 e o Reino Unido tornando-se obsoletos da noite para o dia.

Uma pesquisa da BMG Research para o jornal The Independent publicada nesta terça-feira, aponta que apenas 25% dos britânicos defendem uma saída da UE "sem relações futuras estabelecidas" com o bloco.

Na quarta-feira passada, os membros da Câmara Alta do Parlamento adotaram por 358 votos contra 256 uma primeira emenda destinada a proteger os direitos dos três milhões de cidadãos europeus que vivem no Reino Unido.

